سرت تبحث توسيع شراكتها مع «شلمبرجير» لتعزيز كفاءة العمليات النفطية

بحث رئيس مجلس إدارة شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز مصطفى امحمد همّاد، سبل تعزيز التعاون مع المدير الجديد لشركة شلمبرجير ليبيا حسن الحيدري، وذلك خلال لقاء عُقد بمناسبة تسلمه مهامه رسمياً خلفاً للمدير السابق مصطفى عجاج.

وجاء اللقاء في إطار توجه شركة سرت إلى توطيد علاقاتها مع الشركات العالمية العاملة في قطاع النفط، بما يدعم تطوير الأداء ورفع كفاءة العمليات التشغيلية.

وفي مستهل الاجتماع، رحّب رئيس مجلس الإدارة بالمدير الجديد، متمنياً له التوفيق في مهامه، مشدداً على أن المرحلة المقبلة تتطلب بناء شراكات أكثر مرونة وفاعلية، تقوم على نقل المعرفة وتوطين التقنيات الحديثة داخل ليبيا، بما يسهم في تحقيق أهداف الشركة.

وشهد اللقاء حضور عدد من المسؤولين من الجانبين، حيث شارك من شركة سرت كل من مدير عام العمليات المكلف إدريس أحمد الزلاوي، ومدير مكتب مجلس الإدارة محمد حسين، ومدير إدارة الحفر والهندسة النفطية عبدالناصر عبدالرحيم المهشهش.

كما حضر من شركة شلمبرجير مدير مكتب بنغازي قيس بونخيلة، ومدير المشاريع أحمد المنشاوي، حيث تناول الاجتماع مناقشة آفاق تطوير الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين.

وأكد مصطفى همّاد خلال اللقاء أهمية استقدام أحدث الحلول والتقنيات في مجالات الحفر والإنتاج والاستكشاف، بما يعزز كفاءة الأداء ويرفع القدرة التشغيلية، ويدعم توجهات الدولة نحو تطوير قطاع النفط والطاقة.

وأشاد بالكفاءات الليبية العاملة في شركة شلمبرجير، مشيراً إلى قدرتها على العمل بكفاءة عالية في مختلف الظروف، واستمرارها في أداء مهامها منذ عام 2011 دون انقطاع، بما يعكس مستوى عالياً من الالتزام والمسؤولية.

وفي السياق ذاته، ثمّن رئيس مجلس الإدارة الدعم الذي تقدمه المؤسسة الوطنية للنفط في تعزيز استقلالية إدارة شركة شلمبرجير داخل ليبيا، وعودتها إلى هيكلها الإداري المستقل، معتبراً ذلك خطوة مهمة نحو تطوير قطاع الخدمات النفطية.

كما عبّر عن تقديره لجهود رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في دعم شركات القطاع وتوفير الإمكانيات اللازمة، إلى جانب حرصه على إدخال التقنيات الحديثة بما يتماشى مع الخطط الهادفة إلى رفع القدرة الإنتاجية.

واختُتم اللقاء بتكريم المدير السابق لشركة شلمبرجير ليبيا مصطفى عجاج، تقديراً لإسهاماته في تعزيز التعاون بين الجانبين خلال فترة عمله.