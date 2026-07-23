سرت تجمع الأحزاب الليبية.. نقاشات حول مخرج من الأزمة وبيان مرتقب

واصل المؤتمر الأول للأحزاب الليبية، الأربعاء، أعماله في مدينة سرت، بعقد جلسته المسائية بمشاركة رئيس وأعضاء اللجنة التحضيرية، ورؤساء وممثلي الأحزاب السياسية من مختلف مناطق البلاد، تحت شعار «رؤى الأحزاب السياسية لمعالجة الأزمة الليبية»، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الليبية.

وقال رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدكتور محمد جبريل العرفي، في تصريحٍ لوكالة الأنباء الليبية، إن الجلسة خُصصت لمناقشة الرؤى والمقترحات الهادفة إلى معالجة الأزمة الليبية، إلى جانب إجراء حواراتٍ ونقاشاتٍ بين المشاركين حول عددٍ من القضايا الوطنية.

وأضاف العرفي: «المناقشات ركزت على بلورة رؤى توافقية من شأنها دعم مسار الاستقرار، وتعزيز توحيد المؤسسات، وترسيخ مبدأ الحوار الليبي–الليبي، بما يسهم في بناء دولة المؤسسات والقانون».

وأوضح أن المؤتمر استكمل خلال جلسته المسائية مناقشة بنود جدول الأعمال، واتخذ بشأنها عددًا من الإجراءات والقرارات، كما ناقش بندًا مستجدًا يتعلق بالمؤتمر التأسيسي الليبي.

وأشار العرفي إلى أن المشاركين سيواصلون، خلال جلسة غدٍ الخميس، التحضير للبيان الختامي للمؤتمر، تمهيدًا لإعلانه في ختام أعمال المؤتمر.