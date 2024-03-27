سرت تستضيف المؤتمر الثاني للعلوم الهندسية في أبريل القادم

تستضيف مدينة سرت يومي الرابع والخامس والعشرين من شهر أبريل القادم، المؤتمر الدولي الثاني للعلوم الهندسية، برعاية كلية الهندسة، تحت شعار “العلوم الهندسية بين الحاضر والتطبيق”.

وقال رئيس المؤتمر الدولي للعلوم الهندسية عميد كلية الهندسة بسرت د . امحمد الحسوني لوكالة الأنباء الليبية، سيحضر المؤتمر باحثون فى مجال العلوم الهندسية وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والكليات التقنية والمهندسين وطلاب الدراسات العليا في مجال الهندسة والمهتمين بالمجالات الهندسية والعاملون بالقطاع الصناعي في ليبيا .

وأوضح الحسوني أن اللجنة المكلفة شرعت اليوم الاربعاء، بتقييم الأبحاث التي تم استلامها، مشيرا الى ان اللجنة استلمت 105 بحثا تتعلق بمحاور المؤتمر.

ويناقش المشاركون في المؤتمر على مدى يومين المحاور التالية -الهندسة الميكانيكية والطاقات المتجددة ، هندسة النفط والإنتاج ،الهندسة الكهربائية ،الهندسة الميكانيكية ، الهندسة المدنية والمعمارية.

ويتخلل المؤتمر تنظيم ورش عمل تتعلق بالرواتب الهندسية والصناعية ومداخلات خبراء من الجزائر ، بريطانيا ، كندا ، سوريا ، مصر والعراق.