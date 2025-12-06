«سرت» تعلن التنسيق لرحلة بديلة بعد إلغاء رحلة اليوم بسبب سوء الأحوال الجوية

أعلنت شركة سرت لإنتاج وتوزيع النفط والغاز أنه يتم العمل حالياً على تنسيق رحلة بديلة لرحلة اليوم السبت 6 ديسمبر، بعد إلغاء الرحلة نتيجة سوء الأحوال الجوية التي حالت دون تنفيذ جدول التشغيل المقرر.

وأوضحت الشركة أنها ستعلن الموعد الجديد فور اعتماده، مؤكدة حرصها على إبقاء المسافرين على اطلاع بأي مستجدات، وداعية الركاب إلى تفهّم الظروف الجوية الطارئة والتعاون إلى حين استكمال الترتيبات اللازمة.

وتتولى طيران النفط، التي تعمل تحت مظلة شركات القطاع، تأمين رحلات نقل العاملين بين الحقول النفطية والمطارات، وواجهت خلال السنوات الماضية عدة تحديات مرتبطة بتقلبات الطقس في بعض المناطق، ما دفعها إلى تطوير خطط بديلة وتحسين قنوات التواصل مع المسافرين عند حدوث أي طارئ.