إعادة تشغيل مصنع الميثانول الثاني ووصول الإنتاج إلى 114 ألف برميل يومياً

أعلنت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز عن إعادة تشغيل مصنع الميثانول الثاني بعد توقف دام أكثر من سبع سنوات منذ عام 2018، في خطوة وُصفت بالمهمة لتعزيز القدرات الإنتاجية للشركة وتنويع منتجاتها في قطاع النفط والغاز.

وأوضحت الشركة أن إعادة تشغيل المصنع تمثل نقلة نوعية في مسار عملياتها الصناعية، إذ تسهم في زيادة القيمة المضافة للغاز الطبيعي وتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد الوطنية.

كما كشفت الشركة عن ارتفاع إنتاجها من النفط الخام إلى 114 ألف برميل يومياً، وهو معدل يعكس تحسناً كبيراً في الأداء التشغيلي وجهود العاملين في مختلف المواقع، من الحقول والموانئ إلى خطوط النقل والإنتاج.

وفي هذا السياق، أعرب رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط عن شكرهم وتقديرهم لجميع فرق العمل بالشركة، مؤكدين أن هذه الخطوات تمثل إضافة قوية لقطاع النفط والغاز الليبي، وتدعم جهود المؤسسة في رفع معدلات الإنتاج وتحقيق أهدافها الاستراتيجية.

هل ترغب أن أصيغ الخبر بصيغة بيان رسمي باسم الم