«سرت» تفتتح «منسقية التفتيش» بعد استكمال أعمال الصيانة

في خطوة تعكس اهتمام المؤسسة الوطنية للنفط بدعم وتطوير البنية التحتية للقطاع، افتتح مسعود سليمان، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المكلف، منسقية التفتيش التابعة لمراقبة الحماية من التآكل بالإدارة الفنية بشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، وذلك بعد استكمال أعمال الصيانة الشاملة لمبنى مجموعة التفتيش.

ويأتي حضور رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط لهذا الحدث تأكيدًا على أهمية تطوير بيئة العمل الفنية ورفع كفاءة الأداء، خاصة بعد تجهيز المنسقية بأحدث وسائل الاتصال والتواصل، ما يسهم في تعزيز الجاهزية لتنفيذ المهام وتسريع إصدار التوصيات الفنية التي تدعم استمرارية العمليات التشغيلية بشكل آمن وفعال.

وقد كان وضع المبنى السابق مترديًا للغاية، مما شكل تحديًا حقيقيًا أمام فرق التفتيش لإنجاز أعمالهم بالصورة المثلى، وهو ما استدعى تنفيذ مشروع الصيانة الشامل لضمان بيئة عمل حديثة تواكب متطلبات القطاع.

حضر الافتتاح مصطفى هماد، رئيس مجلس إدارة الشركة، وبدر فضل الله الصيد عضو مجلس الإدارة للهندسة والمشروعات، وأحمد المهشهش عضو مجلس الإدارة للعمليات، والسنوسي منصور عضو مجلس الإدارة للتصنيع والصيانة والمرافق، إلى جانب مديري الإدارات، والمراقبين، والمختصين، الذين أشادوا بهذه الخطوة وأكدوا أهميتها في تعزيز كفاءة العمل والارتقاء بمستوى الأداء الفني داخل المنسقية.