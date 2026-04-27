شركة سرت تقود توجهاً جديداً لتحسين كفاءة «الإنتاج النفطي»

نظّمت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز ورشة عمل متخصصة بعنوان ESP Lease Contract Model، برعاية إدارة الإنتاج بالمؤسسة الوطنية للنفط، وبمشاركة واسعة من شركات محلية ودولية متخصصة في خدمات النفط والطاقة، في إطار جهود تطوير تقنيات الرفع الصناعي وتعزيز كفاءة الإنتاج في الحقول النفطية، وفق ما أفادت به الجهات المنظمة.

وشهدت الورشة حضور ممثلين عن شركات عالمية بارزة، من بينها SLB وBaker Hughes وESP-MENA وAlkhorayef وAlfan Oil & Gas Services وAL Ain Group، حيث استعرض المشاركون أحدث التطورات في أنظمة الرفع الصناعي، إلى جانب نماذج تشغيلية وتعاقدية تستهدف تحسين الأداء وخفض التكاليف التشغيلية وتعزيز الكفاءة الإنتاجية.

وأبرزت المشاركة الواسعة اهتمامًا متزايدًا بإيجاد حلول عملية للتحديات المرتبطة بتشغيل أنظمة المضخات الكهربائية الغاطسة، خاصة ما يتعلق بالموثوقية التشغيلية، وزيادة معدلات الإنتاج، وإطالة عمر المعدات، إضافة إلى تعزيز التكامل بين الجوانب الفنية والاقتصادية في إدارة المشاريع النفطية.

وفي سياق دعم تطوير نماذج تشغيل حديثة، أوصت المؤسسة الوطنية للنفط بالتوجه نحو شركة سرت لتنفيذ مشروع تجريبي يعتمد على استئجار المضخات الكهربائية الغاطسة، ضمن نموذج يقوم على مفهوم الاستئجار القائم على الأداء بدلًا من التملك التقليدي للمعدات.

ويعتمد هذا النموذج على تقديم خدمات متكاملة تشمل التوريد والتركيب والتشغيل والصيانة من قبل الشركات المزودة، مقابل تكلفة تشغيلية ترتبط بمستوى الأداء والإنتاجية، ما يسهم في تقليل النفقات الرأسمالية، ورفع مرونة إدارة الأصول، وتحسين الاستجابة للتغيرات التشغيلية في الحقول النفطية.

كما يتيح هذا التوجه اختبار تقنيات متعددة من شركات مختلفة داخل بيئة تشغيلية فعلية، بما يساعد على اختيار الحلول الأنسب لطبيعة المكامن النفطية الليبية، إلى جانب دعم نقل المعرفة الفنية وتعزيز قدرات الكوادر الوطنية في تشغيل وإدارة هذه الأنظمة المتقدمة.

وشهدت الورشة حضور وفد من إدارة الإنتاج بالمؤسسة الوطنية للنفط إلى جانب إدارات شركة سرت، حيث جرى استعراض رؤى فنية وتشغيلية متعددة، وتبادل الخبرات حول أفضل الممارسات العالمية في تشغيل وصيانة أنظمة الرفع الصناعي، مع التركيز على تكييفها بما يتناسب مع الخصوصية الجيولوجية والتشغيلية للحقول الليبية.

وتضمنت الفعالية جلسات نقاش موسعة تناولت أبرز التحديات التشغيلية، من بينها استقرار الأداء في البيئات الصعبة، وإدارة الأعطال، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، حيث شدد المشاركون على أهمية تطوير نماذج تشغيل مرنة قائمة على الأداء بما يعزز استمرارية الإنتاج ويرفع الكفاءة التشغيلية.

وتندرج هذه الورشة ضمن توجه شركة سرت لتعزيز نقل المعرفة التقنية، وتوسيع الشراكات مع الشركات العالمية، وتطوير نماذج تعاقدية حديثة تدعم الكفاءة التشغيلية وترفع الجدوى الاقتصادية لمشاريع الرفع الصناعي، بما يسهم في دعم استدامة الإنتاج النفطي في ليبيا.