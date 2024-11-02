شركة «سرت» تُنهي حفر بئر تطويري بحقل الراقوبة

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، السبت، الانتهاء من حفر البئر التطويري E120 في المنطقة التعاقدية 20 بحقل الراقوبة، ضمن المرحلة الأولى للحفر التطويري.

وذكرت المؤسسة في بيان على فيسبوك، أن “جهود الكوادر الوطنية الفنية في شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز تكللت بالنجاح في الانتهاء من حفر البئر التطويري E120 في المنطقة التعاقدية 20 بحقل الراقوبة، ضمن المرحلة الأولى للحفر التطويري، التي تستهدف تركيب مكمن القرقاف شمال الراقوبة على عمق 5400 قدم، بناءً على نتائج الدراسات المكمنية التي أُنجزت مؤخراً بالحقل”.

وأضافت المؤسسة أن “عمليات التقييم التي أُجريت للبئر، أمس الجمعة، أظهرت نتائج واعدة بمعدل تدفق طبيعي يبلغ 900 برميل من النفط يومياً على حجم الخانق 64/44”.

ونوهت مؤسسة النفط إلى أن هذه التطورات الملحوظة تتماش مع هدف الشركة لزيادة إنتاجها من النفط الخام كمكون أساسي لاستراتيجيتها طويلة الأمد في مجال الطاقة، انسجاماً مع الخطة الطموحة للمؤسسة التي تهدف إلى زيادة الإنتاج من النفط والغاز”.

يُشار إلى أن حقل الراقوبة هو حقل نفطي يقع في الجزء الأوسط من حوض سرت في الامتياز رقم 20، وتقوم شركة سرت للنفط (SOC) بتشغيله وحتوي الحقل على 80 بئراً تُنتج نفطًا عالي الكثافة (43 درجة API)، وتم حفر أول بئر استكشافية للنفط في هذا الحقل في يناير 1961؛ وبدأ الإنتاج في عام 1963.