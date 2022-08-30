سرت.. حصار وحظر تجوال وحملة اعتقالات ضد شباب قبيلة القذاذفة

كشفت وسائل إعلام محلية عن قيام قوات حفتر بحملات مداهمة واعتقالات جديدة لعدد من شباب قبيلة القذاذفة داخل مدينة سرت وفي منطقة أبوهادي.

وأوضحت الوسائل الإعلامية أنّ العملية نفذتها كتيبة طارق بن زياد والبحث الجنائي بنغازي، حيث اعتقل في العملية الأولى كل من الشيباني القظواري وأسامة حازميني، مشيرا إلى أن منطقة بوهادي ماتزال محاصرة منذ أسبوع.

وتشهد منطقة بوهادي، حصارا من قبل قوات حفتر وفرض حظر التجوال على السكان وحرمانهم من التنقل والوصول إلى المرافق الخدمية وإغلاق المحال التجارية.

وكانت منظمة رصد الجرائم الليبية كشفت عن تعرض المنازل للاعتداءات وقطع الاتصالات والإنترنت والذي لايزال مستمرا منذ أسبوع.