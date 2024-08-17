«سرت» للنفط ترفع معدلات الإنتاج وتزيد ضخ الغاز

تمكنت شركة “سرت” للنفط، مؤخراً من توصيل جميع خطوط نقل النفط والغاز بالآبار وربطها بمنظومة الإنتاج في جميع حقولها ومواقعها.

ولفتت الشركة، “إلى أن ذلك جاء في “إطار مساعيها الحثيثة لتحقيق أهداف المؤسسة الوطنية للنفط، التي من أبرزها زيادة معدلات الإنتاج”.

كما أعلنت الشركة أنها “نجحت في تجميع كمية الغاز المحروق بحقل “الحطيبة” وضخها عبر خط مكثفات الـ(16بوصة) الواصل إلى البريقة. إضافةً إلى تجميع إنتاج 4 آبار في حقل “الرشاد” وإيصالها إلى حقل الاستقلال، مما أدى إلى زيادة قدرها 40 مليون قدم مكعب من الغاز، لتوليد 80 ميجاوات من الكهرباء بمحطات توليد الطاقة وإضافتها للشبكة”.

تجدر الإشارة إلى أن شركة سرت هي أولى شركات المؤسسة الوطنية للنفط التي أدخلت تقنية التحول الرقمي في عملياتها، مما يسهم في تحقيق المستهدفات في وقت أسرع.

"سرت ترفع معدلات الإنتاج وتعزز شبكة الكهرباء بزيادة ضخ الغاز" في إطار مساعيها الحثيثة لتحقيق أهداف المؤسسة الوطنية… تم النشر بواسطة ‏المؤسسة الوطنية للنفط National Oil Corporation‏ في الجمعة، ١٦ أغسطس ٢٠٢٤