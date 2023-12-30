سرت للنفط: عودة بئر A1 للإنتاج بمعدل 2400 برميل يوميا

أعلنت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز إعادة دخول البئر( A1-NC107) للإنتاج بمعدل 2400 برميل من النفط الخام يومياً.

وقالت الشركة على صفحتها في موقع فيسبوك “إن هذا النجاح جاء بعد تنفيذ شركة سرت للخطة الاستراتيجية لاستخراج احتياطيات القطعة (NC107) وذلك من خلال صيانة آبار النفـط وإعادة الدخول إليها وتنشيطها، ولتتمكن الفرق الفنية التابعة للشركة من إعادة دخول البئر( A1-NC107) وأظهرت نتائج اختباره معدلات مشجعة، بلغت أكثر من 2400 برميل من النفط الخام يومياً”.

يذكر أن القطعة (NC107) تبعـد مسافة 25 كيلو متراً جنوب حقـل الخير النفطي، وتضم ( 7 ) آبار منها ( 3 ) آبار منتجة ومستهدفة بالصيانة وإعادة الدخول وسيتم ربطها بحقل “الخير” النفطي لتضيف أكثر من 3000 برميل يومياً من النفط الخام .