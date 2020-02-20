سرت.. ندوة علمية حول فيروس «كورونا» المستجد

المركز الوطني لمكافحة الأمراض إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا [المركز الوطني]

انطلقت صباح الإربعاء أولى الندوات العلمية للحملة التوعوية حول فيروس كورونا التي يشرف عليها وينظمها المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع سرت.

الندوة العلمية التي أقيمت بقاعة المحاضرات في العيادة المجمعة – سرت افتتحها مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور بدر الدين النجار، بكلمة مسجلة تحدث خلالها عن الوضع الصحي العالمي والمحلي للفيروس و الإجراءات التي قام بها المركز للوقاية منه.

كما اُستهلت الندوة بكلمة مسجلة للمنسق الوطنى لبرنامج الرصد والتقصى بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض د. محمد الفقيه أوضح من خلالها عمل فرق الرصد والتقصي في كافة المدن.

و تناولت الندوة عدة محاضرات توعوية ألقاها فريق مكافحة فيروس كورونا ببلدية سرت.

( د. محمد ضو ، د. هيثم بوغرسة ، د.فاطمة محمد فرهود ).

وشهدت الندوة حضورا كبيرا من العناصر الطبية والطبية المساعدة بالعيادة المجمعة سرت وعدد من مدراء المراكز الصحية وطلاب بعض الكليات الطبية والمهتمين بهذا الشأن.

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