سرقة أسلاك كهربائية ضغط عالي في عدة مناطق

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، ظاهرة سرقة الأسلاك الكهربائية، لا تزال تؤرق الشركة والمواطنين في عديد المناطق من قِبل مجهولين همهم المال وزيادة معانة المواطنين، بحسب الشركة.

وسجلت الشركة خلال 24 ساعة الماضية، سرقة أسلاك كهربائية ضغط عالى لمسافة 2690 متر منخط جنزور القديم من فرعية الريو التابعة لدائرة توزيع الكريمية بإدارة توزيع طرابلس، الأمر الذي تسبب في فصل التغدية على 20 محول.

كما تم سرقة أسلاك كهربائية ضغط عالى لمسافة 1000 متر من خطى المربع فرعية القنصل 2 وخط الجمارك 30 النهر بإدارة توزيع طرابلس، الأمر الذي تسبب في انقطاع التيار الكهربائي على عدد من المنازل.