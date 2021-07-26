سرقة أسلاك كهربائية ضغط عالي ومنخفض في عدة مناطق

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الاثنين، سرقة أسلاك كهربائية ضغط عالي ومنخفض مسافة 3900 متر، بمناطق عين زارة والنجيلة في العاصمة طرابلس، ومدينة زليتن و منطقة قصر بن غشير.

وأفادت الشركة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بتواصل عمليات سرقة الأسلاك الكهربائية التي تنعكس بدورها على شبكة التوزيع وتزيد من معاناة المواطنين، حيث قامت اليوم الاثنين، مجموعة خارجة عن القانون بالاعتداء على خط الترهوني وسرقة أسلاك كهربائية ضغط منخفض مسافة 2200 متر بدائرة توزيع عين زارة، وكذلك سرقة أسلاك ضغط عالي مسافة 800 متر على خط ابوشحمة فرعية السطيل بدائرة توزيع النجيلة.

كما تم سرقة أسلاك ضغط منخفض على خط سويسي مسافة 600 متر بدائرة توزيع غرب زليتن، وتم أيضا الاعتداء على خط بن غشير فرعية الجمرك وسرقة أسلاك ضغط منخفض مسافة 300 متر بدائرة توزيع قصر بن غشير، مما تسبب ذلك في فصل التغذية وانقطاع التيار الكهربائي على بعض منازل المواطنين.

وتوجهت الشركة العامة للكهرباء بوافر الشكر والتقدير لجميع فرق الصيانة بكل دوائر العمل بالشركة على جهودهم المضنية لإصلاح ما أفسدته النفوس المريضة، بحسب وصف الشركة.

وأعربت شركة الكهرباء عن أملها في أن تتخذ كافة الجهات الأمنية والقضائية ما يلزم من إجراءات لردع المخربين من أجل اختفاء هذه الظاهرة التي أرهقت كاهل الشركة.