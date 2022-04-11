سرقة أسلاك كهربائية في عدة مناطق

أفادت الشركة العامة للكهرباء، باستمرار التعديات على الشبكة الكهربائية، والمتمثلة في سرقة الأسلاك الكهربائية التي تسبب في انقطاع الكهرباء على عدد من المنازل والأحياء السكنية.

وأعلنت الشركة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، اليوم الاثنين، عن سرقة أسلاك ضغط عالي مسافة 900 متر على خط الحرية من محطة 30 العزيزية بدائرة توزيع العزيزية التابعة لإدارة توزيع الجفارة، مما أدى الي انقطاع الكهرباء على عدد من المساكن.

كما أعلنت الشركة أمس الأحد، عن سرقة أسلاك ضغط منخفض مسافة 1700 متر على محول مدكن من 30 ناصر بدائرة توزيع جنوب الزاوية التابعة لإدارة توزيع الغربية، وسرقة اسلاك ضغط عالي مسافة 200 متر علي خط الحبيبة من فرعية بن رمضان بدائرة توزيع بئر الاسطى ميلاد التابعة لإدارة توزيع طرابلس، وكذلك سرقة 800 متر أسلاك ضغط عالي على خط أم عزايز من 30 بئر الحلو بدائرة توزيع الجميل التابعة لإدارة توزيع الساحل مما أدى إلى انقطاع الكهرباء على عدد من المساكن.