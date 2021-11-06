سرقة أسلاك كهربائية في عدة مناطق

أفادت الشركة العامة للكهرباء، باستمرار التعديات على الشبكة الكهربائية، والمتمثلة في سرقة الأسلاك الكهربائية التي تسبب في أنقطاع الكهرباء على عدد من المنازل والأحياء السكنية.

وأعلنت الشركة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، اليوم السبت، عن قيام مجموعة خارجة عن القانون بسرقة أسلاك مسافة 1000متر ضغط منخفض بمنطقة المرازيق بدائرة قصر بن غشير، فيما قامت مجموعة أخرى بسرقة أسلاك ضغط عالي مسافة 600متر على خط الأخضر بدائرة توزيع سيدي السائح.

وفي دائرة توزيع شرق زليتن، قامت مجموعة خارجة عن القانون بسرقة أسلاك ضغط عالي مسافة 900 متر على خط الخبيز.