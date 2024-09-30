سرقة أموال مخصصة للهيئة الوطنية لرعاية الموهوبين

أمرت سلطة التحقيق بمكتب النائب العام، “بحبس متهميْن تصرفا بالمخالفة للنظم في أحد عشر مليوناً وثمانمائة وتسعة وثمانين ألفاً وأربعمائة وثمانية وثلاثين ديناراً من الأموال المخصصة للهيئة الوطنية لرعاية الموهوبين والمتفوقين”.

وقال بيان المكتب: “تلقت نيابة مكافحة الفساد في نطاق اختصاص محكمة استئناف بنغازي، تقريراً، انطوى على دلائل اختلال نظم إدارة المال العام في مركز بنغازي لرعاية المتفوقين؛ فاستوثق المحقق من حيد مسؤولي الشؤون الإدارية والمالية في الهيئة؛ والمركز عن موجبات الوظيفة؛ بارتكابهما ممارسات فساد ترتب عنها تحصيل منافع غير مشروعة، إضرار اً بالمال العام؛ وإهداراً له؛ رأى معه المحقق حبسهما على ذمة التحقيق”.