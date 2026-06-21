سرقة إلكترونية تنتهي بمأساة في بنغازي.. وفاة بعد سحب 20 ألف دينار!

كشفت إدارة التحريات بجهاز البحث الجنائي، ملابسات واقعة سرقة مالية بلغت 20 ألف دينار ليبي من حساب مصرفي يعود لمواطن مسن، جرى الاستيلاء عليها عبر هاتفه المحمول بعد فقدانه أمام مركز بنغازي الطبي، في حادثة انتهت بتداعيات إنسانية مؤلمة.

وبحسب تفاصيل الواقعة، باشرت إدارة التحريات وجمع الاستدلال والقبض أعمالها فور إحالة محضر بلاغ من المواطن، الذي أفاد بفقدان هاتفه أثناء وجوده في محيط مركز بنغازي الطبي، خلال قيامه بجلب احتياجات لشقيقته المصابة بحروق.

وتشير المعطيات إلى أن الهاتف فُقد أثناء مغادرته المركز، قبل أن يعثر عليه مجهول ويستغل وجوده، حيث قام بالرد على اتصالات ذوي المواطن والمماطلة في إعادة الهاتف، ثم أعاده لاحقاً عبر طفل صغير.

وعقب استرجاع الهاتف، اكتشف صاحب البلاغ أن حسابه المصرفي تعرض للسرقة وسُحب منه مبلغ 20 ألف دينار ليبي، الأمر الذي تسبب في عجزه عن نقل شقيقته إلى مستشفى خاص لتلقي العلاج، ما أدى إلى وفاتها في اليوم التالي.

وباشرت إدارة التحريات بجمع المعلومات ومراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة، حيث تبين أن المتهم استغل بساطة الرقم السري المستخدم في التطبيق المصرفي، والذي كان عبارة عن تسلسل رقمي بسيط، ما سهل عملية الدخول إلى الحساب وسحب الأموال.

كما أوضحت التحريات أن الجاني أعاد الهاتف عبر طفل صغير بعد تنفيذ الجريمة، وأجبره على الادعاء بأنه وجده على الأرض، مهدداً إياه بعدم كشف الحقيقة.

وأكد جهاز البحث الجنائي أنه تم ضبط المتهم، وكشف كامل ملابسات الواقعة، وربط خيوطها، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.