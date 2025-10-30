سرقة اللوفر تهزّ باريس.. السلطات توقف متهمين وتكثف جهودها لاستعادة المجوهرات

أكدت النائبة العامة في باريس لور بيكوا تحقيق تقدم كبير في التحقيق المتعلق بعملية السرقة التي شهدها متحف اللوفر، مشيرة إلى أن الجهود الأمنية المكثفة قادت إلى توقيف شخصين يشتبه بتورطهما في القضية.

وأوضحت بيكوا خلال مؤتمر صحفي أن نحو مئة محقق شاركوا في عملية البحث التي أثمرت عن اعتقال رجلين مساء السبت الماضي، أحدهما جزائري يبلغ 34 عامًا أوقف في مطار رواسي قبل صعوده إلى طائرة متجهة إلى الجزائر، والثاني فرنسي يبلغ 39 عامًا من سكان أوبرفيلييه أُلقي القبض عليه قرب منزله.

وبيّنت أن الموقوفين، اللذين لديهما سوابق تتعلق بالسرقة والجرائم المالية، اعترفا جزئيًا بالأفعال المنسوبة إليهما، وتمت إحالتهما إلى قضاة التحقيق لتوجيه اتهامات رسمية بالسرقة ضمن عصابة منظمة، وهي جريمة تصل عقوبتها إلى 15 عامًا من السجن وغرامة مالية كبيرة.

وكشفت بيكوا أن المجوهرات المسروقة، التي تقدر قيمتها بنحو 88 مليون يورو، لم يُعثر عليها حتى الآن، موضحة أن القطع المسروقة غير قابلة للبيع في الأسواق وأن أي محاولة لشرائها ستعرض أصحابها للملاحقة القانونية بتهمة حيازة مسروقات.

وأضافت أن التحقيقات ما زالت مستمرة للقبض على شخصين آخرين يشتبه في أنهما توليا تشغيل المنصة أثناء عملية السرقة، مؤكدة أنه لا توجد أي أدلة على تواطؤ داخلي من موظفي المتحف.

وشددت بيكوا على أن السلطات ستواصل العمل بسرية تامة لضمان الوصول إلى باقي المتورطين واستعادة المجوهرات المسروقة في أقرب وقت ممكن.