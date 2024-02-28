سرقة حقيبة الخطط الأمنية الخاصة بأولمبياد باريس 2024

تزامنا مع الاستعدادات والجهود المتواصلة في فرنسا لتنظيم دورة الألعاب الأولميبة في باريس 2024 في أفضل صورة لها، فجرت محطة فرنسية، كارثة بسرقة خطة التأمين الخاصة بتنظيم دورة الألعاب الأولمبية في باريس.

وسرقت من قطار في محطة “غار دو نور” في العاصمة الفرنسية حقيبة فيها جهاز كمبيوتر ووحدتا ذاكرة خاصة تحتوي على الخطط الأمنية لأولمبياد باريس المقرر الصيف المقبل.

وقالت محطة “فرانس إنفو” الفرنسية، إنه قبل خمسة أشهر من دورة الألعاب الأولمبية، التي ستقام في الفترة من 26 يوليو/تموز إلى 11 أغسطس/أب، ستكون هذه القضية، إذا أكدها المنظمون، بمثابة خيبة أمل جديدة للجنة المنظمة لأولمبياد باريس 2024، بعد عمليات التفتيش التي أجريت في مقر اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية في باريس والكشف عن راتب رئيس اللجنة المنظمة توني إستانجيه.

وقالت الشرطة إن الحقيبة تعود إلى مهندس من مجلس بلدية مدينة باريس، مؤكدة صحة تقرير نشره تلفزيون “بي إف إم”، مضيفة أن الحقيبة كانت موضوعة في صندوق الأمتعة فوق مقعد المهندس. وبسبب تأخر قطاره، قرر المهندس تغيير القطار وعندها اكتشف السرقة.

وقال المهندس إن جهاز الكمبيوتر الخاص به ووحدتي الذاكرة “يو أس بي” تحتوي على بيانات حساسة، لاسيما خطط الشرطة البلدية لتأمين سلامة الألعاب الأولمبية.

وتجري شرطة النقل الإقليمية تحقيقا في الحادثة، التي تعد صادمة قبل أشهر قليلة من انطلاق الأولمبياد، ولم يعلق مجلس بلدية باريس على الحادثة.