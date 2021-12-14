سرقة سيارات الداخلية في الجنوب تشعل دائرة الاشتباكات في سبها

كشف مدير أمن سبها محمد بشير عن سطو مليشيات تابعة لمبروك سحبان على 11 سيارة شرطة جديدة رباعية الدفع، بالقرب من منطقة قيرة بوادي الشاطئ.

وذكر بشير في مراسلة موجهة إلى وزير الداخلية خالد مازن، أنّ المليشيات المسلحة نقلت سيارات الشرطة إلى مقر المجموعة بقاعدة براك، محملا إياهم المسؤولية القانونية عن سلامة أعضاء الشرطة والآليات.

وفي بيان لها، استنكرت مديرية أمن سبها بأشد العبارات هذه الأفعال التي تهدف إلى زعزعة الاستقرار وخلق الفوضى بالمنطقة، مطالبة أهالي فزان بالتكاتف والوقوف صفا واحدا لطرد ما سمتها المليشيات التي تهدد الجنوب.

وشهدت مدينة سبها فجر الثلاثاء اشتباكات عنيفة بين الكتيبة 116 بإمرة مسعود جدي التابعة لسيف القذافي، وكتيبة طارق بن زياد ومجموعات أخرى تابعة لقوات حفتر.

وقال مصدر طبي لـ عين ليبيا إن مركز سبها الطبي استقبل ٣ جرحى مدنيين سقطوا جراء الاشتباكات التي شهدتها المدينة.