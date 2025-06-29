سرقة سيارة تتحول إلى كمين ناجح.. والأمن يُوقف المتورطين

في إطار التعاون الأمني المشترك بين مكونات مديرية أمن طرابلس، تمكن أعضاء القافلة الأمنية، بالتنسيق مع وحدة التحريات بمركز شرطة الأوسط، من ضبط شبكة إجرامية متورطة في واقعة سرقة مركبة نوع “كيا فورتي” سوداء اللون، كانت متوقفة بأحد المواقف السكنية في شارع الجمهورية وسط العاصمة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ تقدم به مالك المركبة يفيد باختفائها في ظروف غامضة. وباشرت الجهات الأمنية المختصة عمليات التحري وجمع المعلومات، حيث كشفت التحقيقات أن السيارة سُحبت بواسطة شاحنة نقل إلى خارج المنطقة، وتم التعرف على سائقها الذي أوضح أنه تم استئجاره لنقل المركبة بزعم أنها معطلة، بناءً على طلب أحد الأشخاص.

وأسفرت جهود التحري المشترك عن ضبط المشتري الذي اعترف بشرائه المركبة مقابل مبلغ قدره 6,000 دينار ليبي، إضافة إلى إلقاء القبض على عدد من الأشخاص المتورطين في التنسيق والوساطة بعملية البيع، بينهم شخص يرتبط بعلاقة جوار مع مالك المركبة.

وقد تم الاستدلال مع جميع المتهمين داخل مقر القافلة الأمنية، قبل إحالتهم موقوفين إلى مركز شرطة الأوسط، رفقة المركبة المضبوطة، وذلك وفقًا للاختصاص، تمهيدًا لإحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية حيالهم.

تفكيك قذيفة “آر بي جي” غير منفجرة جنوب الزاوية

في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الداخلية لحماية الأرواح والممتلكات، تمكن فريق قسم التفتيش الأمني وتفكيك المتفجرات التابع لفرع جهاز المباحث الجنائية – المنطقة الغربية، من انتشال قذيفة “آر بي جي” غير منفجرة في منطقة أبوصرة، جنوب مدينة الزاوية.

وجاءت هذه العملية عقب بلاغ تقدم به أحد المواطنين، حيث تحرك الفريق المختص على الفور إلى الموقع، وتم التعامل مع القذيفة بحذر ووفق الإجراءات الفنية المتبعة، قبل نقلها إلى وحدات التخزين المخصصة تمهيدًا لإتلافها بطريقة آمنة.

وتأتي هذه الجهود ضمن خطة متواصلة للتعامل مع مخلفات الحروب، بما يسهم في تعزيز الأمن العام والحد من المخاطر التي قد تهدد حياة المدنيين في المناطق المتأثرة