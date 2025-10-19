سرقة كبرى تهزّ «متحف اللوفر» في باريس

أعلن وزير الداخلية الفرنسي، لوران نونيز، يوم الأحد، أن متحف اللوفر في باريس تعرّض لـ”سرقة كبرى”، أسفرت عن فقدان مجوهرات لا تُقدر بثمن.

وفي تصريح لقناة فرانس إنتر، أوضح نونيز أن اللصوص تمكنوا من الدخول من الخارج عبر مصعد شحن، ونفذوا عمليتهم خلال سبع دقائق فقط، دون تسجيل أي إصابات في صفوف الزوار أو العاملين.

وأضاف: “كان من الضروري إجلاء الناس حفاظًا على مسرح الجريمة”، مشيرًا إلى وجود “ضعف كبير في المتاحف الفرنسية”، رغم الجهود المبذولة لحمايتها. ولم يستبعد الوزير أن يكون منفذو الجريمة أجانب.

ووفق التحقيقات الأولية، وقعت السرقة بين الساعة 9:30 و9:40 صباحًا، واستهدفت واجهات عرض تحوي مجوهرات تعود لنابليون وبعض الملوك الفرنسيين.

وقالت تقارير إعلامية إن اللصوص استخدموا منشارًا كهربائيًا صغيرًا وكانوا على متن دراجات نارية من طراز T-Max.

من جهتها، أعلنت وزيرة الثقافة رشيدة داتي أن الشرطة باشرت التحقيقات، فيما أغلق المتحف أبوابه “لأسباب استثنائية”، بحسب ما جاء على موقعه الإلكتروني.

وقد فتح مكتب المدعي العام في باريس تحقيقًا رسميًا بتهمة “السرقة المنظمة والتآمر الإجرامي”، وأسندت القضية إلى فرقة مكافحة اللصوص التابعة للشرطة القضائية.