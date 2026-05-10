سرقة منزل في طرابلس.. الشرطة تتدخل وتكشف «الجناة» بسرعة

تمكن مركز شرطة المدينة بطرابلس من ضبط شخصين من العمالة المنزلية بعد تورطهما في سرقة مصوغات ذهبية وأموال بعملات مختلفة من أحد المنازل في العاصمة، وفق ما أفادت به مديرية أمن طرابلس.

وجاء في بيان المديرية أن البلاغ الأول تلقاه مركز الشرطة من إحدى المواطنات التي أفادت بأن شقتها تعرضت للسرقة، موضحة أنها استعانت قبل الحادث بعمالة من جنسية أجنبية لأعمال تنظيف، غادرت المنزل دون أن تثير الشكوك في حينه.

وباشرت فرق التحري التابعة للمركز البحث وجمع المعلومات، وأسفرت العمليات عن رصد تسجيلات كاميرات المراقبة التي أظهرت العاملين وهما يغادران المنزل حامليْن أكياسًا، ما عزز الشبهة ضدهما. وجرى ضبطهما لاحقًا واستجوابهما، قبل إحالتهم إلى النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

ودعا مكتب العلاقات العامة بمديرية أمن طرابلس المواطنين إلى التعامل بحذر عند الاستعانة بالعمالة المنزلية أو المؤقتة، والتأكد من هوياتهم ومصادر تشغيلهم، وعدم ترك المقتنيات الثمينة أو المبالغ المالية في أماكن مكشوفة، إلى جانب الاستفادة من كاميرات المراقبة والإبلاغ الفوري عن أي تصرفات مشبوهة حفاظًا على أمن المنازل وسلامة الممتلكات.