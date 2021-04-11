أعلنت الشركة العامة للكهرباء، مساء اليوم الأحد، عن سرقة 1200 متر أسلاك كهرباء بمنطقة السواني.

وأفادت الشركة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بتواصل ظاهرة سرقة الأسلاك الكهربائية بعدد من المناطق من قِبل مجموعات مجهولة الهوية، ليس لها علاقة سوى زيادة معاناة المواطنين جراء انقطاع الكهرباء والمنفعة الشخصية، بحسب الشركة.

وفي دائرة توزيع السواني التابعة لإدارة توزيع الجفارة تم سرقة أسلاك كهربائية ضغط عالي مسافة 1200متر على خط الدعم الإلكتروني، فرعية الحشان 4، مما سبب في انقطاع الكهرباء عن بعض المنازل.