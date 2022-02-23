أعلنت الشركة العامّة للكهرباء عن سرقة 2300 متر من الأسلاك الكهربائية بمنطقتي السبيعة وزليتن، من قبل مجموعة خارجة عن القانون.

وأوضحت الشركة أنّه جرى سرقة أسلاك ضغط عالي مسافة 1800 متر بدائرة توزيع السبيعة على خط النهر الصناعي، وسرقة أسلاك ضغط منخفض مسافة 500 متر بدائرة توزيع جنوب زليتن على محول المرابط من فرعية شوشين٠

وجدّدت الشركة مناشدتها إلى الجهات الأمنية المواطنين كافة إلى تكاثف الجهود وبذل المزيد من الجهد للقضاء على هذه الظاهرة التي انتشرت مؤخرا في البلاد.

واضافت الشركة أنّ السرقات والتعدي على مرافق الشركة، أصبحت تتكرر بشكل شبه يومي، مما يتسبب في إنقطاع التيار الكهربائي على الأحياء السكنية والمزارع لساعات طويلة.