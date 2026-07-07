سرقة 97 ألف دينار.. تفكيك شبكة «احتيال إلكتروني» استهدفت حسابات المواطنين

أعلن جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب في ليبيا، عبر إدارة الجرائم الإلكترونية المالية، تفكيك شبكة احتيال إلكتروني استغلت صفحات مصرفية وهمية لتنفيذ عمليات تصيد منظمة استهدفت مواطنين عبر صفحات دعم فني مزيفة تنتحل أسماء مصارف ليبية.

وأوضح الجهاز أن الإدارة تلقت ثلاثة بلاغات من ضحايا تعرضوا لاختراق حساباتهم وسرقة أموالهم، حيث بلغت القيمة الإجمالية للخسائر نحو 97 ألفًا و145 دينارًا.

وأضاف الجهاز أن فرق التحري باشرت تتبع الحوالات المالية، ما أدى إلى تجميد الحسابات التي استقبلت الأموال، وكشف وجود وسطاء يشترون الدولار من السوق الموازي ثم يحولونه لاحقًا إلى المستفيدين النهائيين من الشبكة الإجرامية.

وبحسب الجهاز، تمكن فريق التحري بعد جمع البيانات والصور والأدلة الرقمية ومطابقتها مع المستندات التي قدمها المشتكون ضمن محاضر الاستدلال من تحديد هوية شخصين متورطين في تنفيذ الوقائع الثلاث.

وأشار الجهاز إلى أن المتهم (ع.ع.ع.ا) اعترف بأنه كان الذراع الميدانية لشبكة يقودها ابن خالته (م.ل.ع.خ)، وأنه استلم عبره مبلغًا بقيمة 26 ألف دولار من الأموال المنهوبة، مقابل عمولة لم تتجاوز 300 دينار.

كما أعلن ضبط الوسيط الآخر (س.ن.س.س)، الذي اعترف بنقل 8 آلاف دولار إلى المستفيد النهائي من الشبكة الإجرامية (م.ل.ع.خ).

وقادت التحريات إلى تحديد الشخص الذي وصفه الجهاز بأنه العقل المدبر للشبكة (م.ل.ع.خ)، حيث تبين أنه يدير الصفحات الوهمية المستخدمة في عمليات الاحتيال ويعمل على السيطرة على الحسابات المخترقة، كما أشارت التحريات إلى وجود شكاوى وبلاغات سابقة بحقه في مراكز شرطة أخرى.

وأكد جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب ضبط اثنين من مرتكبي الوقائع وإحالتهما رفقة أوراق المحضر إلى نيابة مكافحة جرائم الفساد الجزئية في طرابلس، تحت الحراسة المشددة، لاستكمال إجراءات التحقيق.