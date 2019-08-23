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سرية كاملة تابعة لقوات حفتر تُسلَّم نفسها لقوات «بركان الغضب»

عين ليبيا | آخر تحديث: 23 أغسطس 2019 - 20:15
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قامت سرية كاملة تابعة لقوات حفتر يبلغ عددها 19 مُقاتل بتسليم نفسهم وآلياتهم ومعداتهم لقوات بركان الغضب في محور السويحلي.

وأوضحت مصادر إعلامية من عملية بركان الغضب، أن الأسلحة التي كانت بحوزة السرية وقاموا بتسليمها (2 آليات بهم عدد 2 دوشكة محمولة، و4 دوشكه مفككة، وآلية مُسلحة نوع ثعلب وتويوتا 27 وعدد 2 سياراة ممتلئة دخيرة).

هذا وقام أفراد بتسليم أنفسهم بعد الخناق الكبير الذي وضعتهم فيه قوات بركان الغضب، حيث قاموا بمفاوضتهم فأُعطِي لهم الأمان فسلموا أنفسهم بالكامل وبينهم جريحين.

يُشار أن 3 عناصر من قوات حفتر قاموا ليل السبت/الأحد الماضي، بتسليم نفسهم لقوات بركان الغضب بمحور الخلة.

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وأوضحت مصادر من عملية بركان الغضب، بأن عملية التسليم تم التنسيق لها مُسبقًا بين قوات حفتر وقوات بركان الغضب.

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