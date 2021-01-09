سريلانكا.. مواصلة تطبيق إحراق جثامين ضحايا كورونا من المسلمين

حكومة سريلانكا، أصرت أمس الجمعة، على مواصلة تطبيق قرار ملزم بإحراق جثامين كل المتوفين بفيروس كورونا، رافضة دعوات دولية بالسماح للمسلمين بدفن موتاهم وفقا للشعائر الدينية.

وأفاد مسؤولون في وزارة الصحة عن الوزير بافيثرا وانياراتشي قوله إن “هذا القرار لن يعدّل لأسباب اجتماعية، أو دينية، أو سياسية أو شخصية”.

ومنذ أبريل تمنع الحكومة دفن المتوفين بـ”كورونا المستجد”، في ظل مخاوف أججها الرهبان البوذيون النافذون الموالون للرئيس غوتابايا راجاباكسي، بأن دفن جثامين المتوفين بالوباء يمكن أن يلوث المياه الجوفية وأن يسهم في تفشي الفيروس.

ووفق ماذكرت قناة “روسيا اليوم”، تعتبر منظمة الصحة العالمية أن خطر حصول هذا الأمر غير قائم لكن الحكومة السريلانكية ترفض الركون لهذا الرأي.

وسبق أن أعربت منظمات مسلمة محلية وخارجية بينها منظمة التعاون الإسلامي، مرارا عن قلقها إزاء هذا القرار.

واتهم حزب “المؤتمر الإسلامي لسريلانكا” الحكومة بالسعي إلى استدراج الشبان المسلمين إلى “أفعال طائشة”، وهو ما حذر منه أيضا وزير العدل المسلم علي صبري.

وتشهد البلاد توترا بين المسلمين والغالبية السنهالية ذات الأكثرية البوذية، وذلك منذ اتهام جماعة متطرفة محلية بتنفيذ الهجمات الدموية التي شهدتها البلاد في فترة عيد الفصح في العام 2019.