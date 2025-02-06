سعره منافس.. الكشف عن «هاتف جديد» بمواصفات نوعيّة

كشفت مواقع مهتمة بشؤون التقنية، عن “هاتف جديد ستطرحه شركة “ ZTE از تي اي”، قريبا بسعر منافس.

وتبعا للتسريبات فإن “هاتف Blade V70 Max الجديد حصل على هيكل مقاوم للرطوبة والغبار، وعلى شاشة IPS LCD، مقاس 6.9 بوصة، دقة عرضها (1600/720) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، وكثافتها تعادل 245 بيكسل/الإنش، وسيعمل الهاتف بنظام تشغيل IPS LCD قابل للتحديث، ومعالج Unisoc T606 ثماني النوى، ومعالج Unisoc T606، وذواكر وصول عشوائي 6 و8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC، وكاميرته الأساسية جاءت ثنائية العدسة بدقة (50+2) ميغابيكسل، توثق فيديوهات 1080pبمعدل 30 إطارا في الثانية، أما كاميرته الأمامية فأتت بدقة 8 ميغابيكسل”.

وبحسب المعلومات، “دعمت شركة ” ZTE از تي اي”، هذا الهاتف بتقنيات تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وتقنيات Bluetooth 5.2، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، ومنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 6000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 22.5 واط”.