سعر الدولار يتراجع أمام الدينار الليبي دون 6 دنانير

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية تراجعاً وانخفاضاً ملحوظاً أمام الدينار الليبي في تداولات السوق السوداء “الموازي”.

وتداول التجار الدولار اليوم الأحد عند الساعة 13:53، بـ5.93 دنانير، منخفضاً بذلك ما مقداره 3.1%.

بدوره انخفض اليورو بمقدار 4.4% مسجلا 6.74 دنانير.

أما الباوند الإسترليني فسجل انخفاضاً بمقدار 4.55% مسجلاً 7.35 دنانير.

ووصل سعر غرام الذهب كسر عيار 18 إلى 258 ديناراً بانخفاض مقداره 2.64%، فيما سجل كسر الفضة انخفاضاً بمقدار 1.32% مسجلاً 3.75 دنانير.

ويأتي تراجع الأسعار بعد أن أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، أمس السبت، رفع حالة القوة القاهرة عن الحقول والموانئ النفطية الآمنة.