سعر الدولار يتراجع أمام الدينار الليبي دون 6 دنانير

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية تراجعاً وانخفاضاً ملحوظاً أمام الدينار الليبي في تداولات السوق السوداء “الموازي”.
وتداول التجار الدولار اليوم الأحد عند الساعة 13:53، بـ5.93 دنانير، منخفضاً بذلك ما مقداره 3.1%.
بدوره انخفض اليورو بمقدار 4.4% مسجلا 6.74 دنانير.
أما الباوند الإسترليني فسجل انخفاضاً بمقدار 4.55% مسجلاً 7.35 دنانير.
ووصل سعر غرام الذهب كسر عيار 18 إلى 258 ديناراً بانخفاض مقداره 2.64%، فيما سجل كسر الفضة انخفاضاً بمقدار 1.32% مسجلاً 3.75 دنانير.
ويأتي تراجع الأسعار بعد أن أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، أمس السبت، رفع حالة القوة القاهرة عن الحقول والموانئ النفطية الآمنة.
آخر تحديث: 20 سبتمبر 2020 - 14:34
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سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية تراجعاً وانخفاضاً ملحوظاً أمام الدينار الليبي في تداولات السوق السوداء “الموازي”.
وتداول التجار الدولار اليوم الأحد عند الساعة 13:53، بـ5.93 دنانير، منخفضاً بذلك ما مقداره 3.1%.
بدوره انخفض اليورو بمقدار 4.4% مسجلا 6.74 دنانير.
أما الباوند الإسترليني فسجل انخفاضاً بمقدار 4.55% مسجلاً 7.35 دنانير.
ووصل سعر غرام الذهب كسر عيار 18 إلى 258 ديناراً بانخفاض مقداره 2.64%، فيما سجل كسر الفضة انخفاضاً بمقدار 1.32% مسجلاً 3.75 دنانير.
ويأتي تراجع الأسعار بعد أن أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، أمس السبت، رفع حالة القوة القاهرة عن الحقول والموانئ النفطية الآمنة.
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