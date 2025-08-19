الأسواق النفطية تحت الضغط.. وقف إطلاق النار في أوكرانيا سيرفع الإمدادات!

تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، مع اقتراب خام برنت من مستوى 66 دولارًا للبرميل، عقب ارتفاعه بنسبة 1.1% في الجلسة السابقة، فيما استقر خام غرب تكساس الوسيط قرب 63 دولارًا.

وجاء هذا التراجع وسط تكثيف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمساعيه الدبلوماسية لعقد قمة بين الرئيسين فلاديمير بوتين وفولوديمير زيلينسكي لإنهاء الحرب في أوكرانيا، وأجرى ترمب اتصالاً ببوتين لحثه على ترتيب اجتماع ثنائي مع زيلينسكي، عقب محادثاته مع الأخير في البيت الأبيض.

ومن المتوقع أن يؤدي أي وقف لإطلاق النار إلى زيادة إمدادات النفط الروسي إلى الأسواق، مما يضغط على الأسعار التي انخفضت أكثر من 10% منذ بداية العام بسبب مخاوف فائض المعروض وتأثير السياسات التجارية.

ورغم الجهود الدبلوماسية، تستمر الاشتباكات بين الجانبين، حيث أعلنت أوكرانيا عن ضربة جديدة استهدفت خط أنابيب “دروجبا” الروسي الحيوي.

وفي سياق متصل، أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس أن قمة محتملة بين بوتين وزيلينسكي قد تُعقد خلال أسبوعين، في حين وصف زيلينسكي محادثاته مع ترمب بأنها الأفضل حتى الآن.