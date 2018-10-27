سعر مقبول مقارنةً بمواصفات أحدث الهواتف الذكية من هواوي

استعرضت كشفت شركة هواوي الصينية عن هاتفها “هونر 8X” الجديد بسعر مقبول ومواصفات منافسة.

حيث يحمل هذا الهاتف الذي يبلغ سعره 300 دولار فقط العديد من المواصفات التقنية الجدية ومن أهمها:

المعالج: “kirni 710” رباعي النوى.

معالج الرسوميات: “Mail-G51 MP4”.

الشاشة: IPS LCD بحجم 6.5 بوصة، وأبعاد 19.5:9.

ذاكرة الوصول العشوائي: 4 غيغابايت.

الذاكرة الداخلية: 64 و128 غيغابيات.

بطارية بسعة 3700 ميللي أمبير.

كاميرا أساسية مزدوجة بدقة 20+2 ميغابيكسل.

كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل.

منفذين لبطاقات الاتصال.

منافذ “microUSB” و3.5 ملم للسماعات، ومنفذ لبطاقات الذاكرة “microSD”.

الأبعاد: (160.4-76.6-7.8) ملم.

الوزن: 175 غراما.

هذا وتُعتبر شركة هواوي عبارة عن شركة صينية متعددة الجنسيات، تعمل في مجال الاتصالات، وتقوم بصنع أجهزة الهاتف، والمودم، تم إنشاءها سنة 1987 ومقرها مدينة شنزن، كما تعمل في تصنيع وتصدير أنظمة الاتصالات المتنقلة للعديد من الدول، ودخلت مؤخراً وبقوة في تصنيع أجهزة الهاتف التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد، وأجهزة التابلت.