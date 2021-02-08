سعوديون يحتجون على الوضع المعيشي «الراتب ما يكفي الحاجة»

عاد وسم “الراتب ما يكفي الحاجة” إلى التصدر في السعودية بعد تزايد شكاوى المواطنين من تقطع دفع الرواتب وارتفاع الأسعار في المملكة.

ووسم “الراتب ما يكفي الحاجة” ظهر لأول مرة في عام 2013، وكان أشبه باحتجاج شعبي أغضب السلطات السعودية حينها، خاصة مع التفاعل الواسع الذي شهدته المملكة وفي أرجاء العالم أيضًا.

وعبر الوسم هاجم النشطاء النظام السعودي، ووصفوه بأنه “آكل لثروات البلاد، ومبدد لها في اللهو والعبث والمقتنيات الخاصة والحروب العنجهية”.

وندد النشطاء بسياسة النظام التي جرت البلاد إلى حرب طويلة باليمن واستنزفت الثروات، مشيرين إلى إيداع المملكة مطلع الشهر الجاري ملياري دولار لدى البنك المركزي التابع للحكومة اليمنية، مؤكدين أن المواطن السعودي “أولى بأموال تلك الحرب” التي بدأت منذ سبعة أعوام.

وأشار النشطاء إلى صرف الأموال الطائلة في المقتنيات الخاصة مثل شراء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يختا بحريا بنصف مليار دولار، ولوحة فنية بـ450 مليون دولار، وقصرا في فرنسا بما يقارب الـ300 مليون دولار.

ولفتوا إلى واقعة إهداء رئيس هيئة الترفيه بالسعودية تركي آل الشيخ، تمثالا من الذهب للأمير بدر بن عبد المحسن، فضلا عن الهدايا التي تقدم إلى الفنانين والمغنين، مثل حصول المغني الأمريكي ليل واين على سيارة لامبورغيني وساعة باهظة الثمن.

وأكد النشطاء أن تلك المنح والعطايا هي في الأصل من أموال الشعب وثرواته، التي استولت عليها الأسرة الحاكمة واعتبرتها ملكية خاصة بها تبددها بسفه، فيما يزداد المواطن السعودي فقرًا وبطالة.

وحذر النشطاء من أن استمرار النظام السعودي في سياساته الاقتصادية، ومنع الشعب من حقوقه، سيؤدي إلى إشاعة الغضب والنقمة وسيسهل له دواعي الثورة عليه.

وطالب المغردون برفع سقف رواتب المواطنين بما يتناسب مع التضخم وارتفاع الأسعار والضرائب، وتوفير وظائف للعاطلين وتيسير سداد الفواتير المتراكمة. وفقا لما ذكر موقع “عربي 21″الخبر.

#الراتب_مايكفي_الحاجه

حالة شعبنا من حيث ازدياد الفقر والبطالة محل استغراب عند كثير من العالم !

لكن الأغرب ما يرونه من سفهٍ في تبديد الأموال مثل تمثال ذهبي ضخم يعطي للأمير بدر وتمثال ذهب لمغنية خليجية

ويعطى المغني الأمريكي ليل واين سيارة لامبورغيني وساعة باهظة الثمن استرضاء له ! — سعيد بن ناصر الغامدي (@saiedibnnasser) February 7, 2021

تجيني عشرات المناشدات اسبوعيا بسبب #الراتب_مايكفي_الحاجه و قلبي محترق على حال الوطن 💔

مبس سارق ثروة البلد يشري فيها يخت ب ٥٠٠ مليون ، قصر ب٣٠٠ مليون ، لوحة ب٤٥٠ مليون الخ و زيادة على ذلك يخنق الشعب بضرايب ولا حتى لها مقابل — Lina Alhathloul لينا الهذلول (@LinaAlhathloul) February 7, 2021

#الراتب_مايكفي_الحاجه



أول انطلاقة للهاشتاق الذي كشف عمق معاناة الشعب كان 2013، حقق أكثر من 18 مليون تغريدة وكان من أكبرها في تاريخ المملكة ومن أبرزها حتى الآن.



فكيف وضع الشعب الآن بعد الضرائب والرسوم وزيادة أسعار السلع هل انحلت المشكلة؟



الشعب تزيد معاناته والدولة يزيد فسادها. — عبد الله الغامدي (@Alghamdi_AA) February 7, 2021

مع كل هذه النعم التي أكرمنا الله بها إلا أن المواطن لا يستطيع توفير أغلب الاحتياجات لأن #الراتب_مايكفي_الحاجه . إلى متى سيستمر مسلسل سرقة المواطن من قبل ذلك النظام الذي لا يأبه بالمواطن والمتمسك بالسلطة بقوة السيف؟



Salary_Efficient_If pic.twitter.com/WOo4XJQASR — لمياءالراجحي🌺🌸 (@hftvvdg355) February 7, 2021

الخلل واضح المدير اجنبي والراتب لايكفي والعقد قصير المدى تتوقع في لحظه يقول لك انتهى عملك

يجب ان يكون هناك شرط جزائي غي حال استغنت الشركه عن الموظف السعودي بدون سبب والغاء الماده ٧٧ التي ضد الموظف بكل محتوياتها #الراتب_مايكفي_الحاجه pic.twitter.com/nhEQOaNOvj — ramy hasan (@ramy524sa) February 7, 2021

المواطن غارق في بحرٍ من الديون والقروض والرسوم وتكاليف المعيشة المرتفعة وإيجار المنزل والضرائب ورغم كلِ هذا فإن #الراتب_مايكفي_الحاجة — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) February 7, 2021

اي والله

لي متى كل شي ارتفع والراتب معاد يتحمل والمشكله الاكبر بعض الموظفين يلغون بدلات مستحقه

لي متى ارتفاع الاسعاو ونقص الراتب؟

الله يزين الامور ويحفظ البلاد من الفاسدين #الراتب_مايكفي_الحاجه pic.twitter.com/yjETmHsINR — عمر العمراني (@nonw91) February 7, 2021

إذا رأيتَ جائعاً في بلاد الحرمين الشريفين فأعلم أن أميراً قد سلبه حقه.!



#الراتب_مايكفي_الحاجة pic.twitter.com/qnGRN6WKqq — وسام العامري #إلا_رسول_الله ﷺ (@wesamalamery) February 7, 2021