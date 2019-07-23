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سعياً لإنهاء المركزية.. وزارة الصحة تنقل بعض اختصاصاتها للبلديات

عين ليبيا | آخر تحديث: 23 يوليو 2019 - 14:05
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ناقش اللقاء اعتماد استراتيجية الرعاية الصحية الأولية لوزارة الصحة.

استقبل النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عبدالسلام كاجمان، يوم أمس الاثنين، وزير الصحة المفوض الدكتور احميد بن عمر، لمتابعة الشأن العام للوزارة.

حيث بحث اللقاء، الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، توفير العلاج للمصابين، سواء من المدنيين أو العسكريين، جراء العدوان الذي يشن على العاصمة طرابلس.

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هذا وناقش اللقاء اعتماد استراتيجية الرعاية الصحية الأولية لوزارة الصحة، بالإضافة إلى انتقال بعض اختصاصات وزارة الصحة للبلديات، سعياً من الوزارة لإنهاء المركزية، وذلك لتذليل الصعاب للارتقاء بالخدمات الصحية في البلاد.

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