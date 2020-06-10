سعياً لانقاذه سياسياً.. حفتر يلتقي السفير الألماني لدى ليبيا

التقى خليفة حفتر، اليوم الأربعاء، بمقر قيادة قواته في الرجمة، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى ليبيا أوليفرا أوفتشا.

وأفاد المكتب الإعلامي بقوات حفتر، بأن اللقاء ناقش مبادرة القاهرة التي أعلنها الرئيس المصري في وقت سابق.

من جانبه عبر حفتر عن شكره لجهود الدولة الألمانية المستمرة في دعم السلام في ليبيا، وفق قوله.

وقال السفير الألماني في تغريدة عبر حسابه على تويتر، إنه أعرب عن قلقه حيال المواجهات العسكرية المستمرة وتأثيرها المقلق على السكان المدنيين.

كما شجع السفير خلال اللقاء، على استئناف محادثات 5+5 من أجل وقف إطلاق نار موثوق به، وبالتالي معالجة المخاوف الأمنية الهيكلية، حسب وصفه.