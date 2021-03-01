سعيد: ليس من العدل والإنصاف ترأس عقيلة صالح ونائبيه جلسة منح الثقة للحكومة

قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب المنعقد في طرابلس النائب أبوبكر سعيد، إن عقيلة صالح ونائبيه الأول فوزي النويري والثاني أحميد حومة، لم يخرج أحدهم على الإعلام ويفند ما كتبه في وقت سابق،

وأضاف سعيد في تصريح له: “تمنيتهم فعلوها لتكون مناظرة غير مباشرة على الهواء”.

وتابع: “لهذا السبب ليس من العدل والإنصاف ترأس هؤلاء جلسة منح الثقة للحكومة لوجود تضارب في المصالح وبعد أن تأكد للجميع استغلالهم لوظائفهم بغية الضغط على الحكومة للحصول على مكاسب شخصية”.

وأشار سعيد إلى أن اتفاق لجنة 5+5 بجعل مدينة سرت مكان عقد الجلسة القادمة خطوة جيدة ومرحب بها ولنجاحها يجب أن تفتتح بنصاب قانوني وجدول أعمال محدد وحضور مراقبين دوليين.

وفي وقت سابق،اتهم رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب المنعقد في طرابلس النائب أبوبكر سعيد، النائب الأول لرئيس مجلس النواب المنعقد في طبرق فوزي النويري، والنائب الثاني أحميد حومة، بعرقلة عقد جلسة المجلس لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.

وكتب سعيد في منشور عبر حسابه على فيسبوك: “ليس السيد عقيلة صالح فقط من يفرض في شروطه حتى نائبيه الأول والثاني لديهم مخاوف وهواجس من احتمالية فقد السلطة، هذا ما جعلهم يسعون بكل قوة لفرض شروطهم على الحكومة مقابل عدم إعاقة عقد جلسة منح الثقة”.

وأضاف: “نتحدى أن يخرج أحدهم على الإعلام وينفي ما ذكرت”.

وأردف سعيد: “على رئيس الحكومة السيد عبد الحميد الدبيبة، أن لا يقبل هكذا ضغوط ويتحمل مسؤوليته ويختار شخصيات وطنية شبابية من التكنوقراط أن أراد النجاح في مهامه”.