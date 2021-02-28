«سعيد» يتهم النائب الأول والثاني بمجلس النوّاب بعرقلة عقد جلسة منح الثقة

اتهم رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب المنعقد في طرابلس النائب أبوبكر سعيد، النائب الأول لرئيس مجلس النواب المنعقد في طبرق فوزي النويري، والنائب الثاني أحميد حومة، بعرقلة عقد جلسة المجلس لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.

وكتب سعيد في منشور عبر حسابه على فيسبوك: “ليس السيد عقيلة صالح فقط من يفرض في شروطه حتى نائبيه الأول والثاني لديهم مخاوف وهواجس من احتمالية فقد السلطة، هذا ما جعلهم يسعون بكل قوة لفرض شروطهم على الحكومة مقابل عدم إعاقة عقد جلسة منح الثقة”.

وأضاف: “نتحدى أن يخرج أحدهم على الإعلام وينفي ما ذكرت”.

وأردف سعيد: “على رئيس الحكومة السيد عبد الحميد الدبيبة، أن لا يقبل هكذا ضغوط ويتحمل مسؤوليته ويختار شخصيات وطنية شبابية من التكنوقراط أن أراد النجاح في مهامه”.