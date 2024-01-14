سعيّد: الحل في ليبيا يجب أن يتم دون تدخلات خارجية

جدد الرئيس التونسي قيس سعيد، موقف بلاده الثابت القائم على ضرورة التوصل إلى حلّ ليبي-ليبي للوضع السياسي في ليبيا، دون تدخلات أو ضغوطات خارجية بما يحمي وحدة ليبيا ويحفظ أمنها واستقرارها.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس سعيد لوزير الشؤون الخارجية الكونغولي جون كلود غاكوسو، الذي حمل رسالة خطية من قبل ، رئيس جمهورية الكونغو ورئيس اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي بشأن ليبيا دنيس ساسو نغيسو.

ونوّه الرئيس سعيد خلال اللقاء بالجهود المبذولة على مستوى اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي بشأن ليبيا.