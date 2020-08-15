سعيّد: المساواة في الميراث أمر محسوم والنص القرآني واضح

قال رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد، إن المساواة في الميراث أمر محسوم، وأن النص القرآني واضح.

جاء ذلك في كلمة ألقاها، بمناسبة العيد الوطني للمرأة الذي يُصادف الـ13 أغسطس من كل عام.

وأفادت رئاسة الجمهورية التونسية في بيان، بأن الرئيس قيس سعيد، أشرف بقصر قرطاج على موكب الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة الموافق للذكرى الرابعة والستين لصدور مجلة الأحوال الشخصية.

وشارك في هذا الاحتفال عدد من التونسيات من مختلف مناطق الجمهورية يمثلن جل الفئات الاجتماعية ومجالات الأنشطة المهنية.

كما حضر الموكب رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي ورئيس حكومة تصريف الأعمال إلياس الفخفاخ وأعضائها والمكلف بتكوين الحكومة الجديدة هشام المشيشي.

وألقى رئيس الدولة كلمة بالمناسبة استحضر خلالها ظروف إصدار الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة لمجلة الأحوال الشخصية، وأشار إلى ضرورة إنصاف من لم يتم إنصافهم ممن دافعوا بشراسة عن المرأة وحقوقها أمثال الطاهر الحداد والشيخ الطاهر السنوسي والشيخ عثمان بالخوجة في تونس وغيرهم من المدافعين عن المرأة في عدد من البلدان العربية المجاورة.

وأكد رئيس الجمهورية على أن الثورة في تونس قامت من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، معتبرا أن الصراع حول الإرث والميراث هو صراع خاطئ، وأن الأجدر هو تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وبيّن سعيّد أن النص القرآني واضح بخصوص هذه المسألة وأن منظومة الإرث في الإسلام تقوم على العدل والإنصاف. وأضاف أن المساواة كما تمت بلورتها في الفكر الليبرالي مساواة شكلية لا تقوم على العدل بقدر ما تقوم على الإيهام به. وشدّد على أن الشعب التونسي يُطالب بالحرية والعدالة، وأن أبناء تونس لم يستشهدوا من أجل مثل هذه القضايا المفتعلة التي تبث الفرقة والانقسام، وفق قوله. ولفت إلى أنه لا مجال لأن يستمد أحد مشروعيته إلا من إرادة الأغلبية لا من إرادة يفرضها فرضا من قراءة لنص أو تأويل لحادثة أو حديث. يُشار إلى أن الرئيس التونسي الراحال الباجى قايد السبسى، طرح في عام 2018، مقترحًا يقضي بالمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث.