سعيّد: مصطلح التطبيع غير موجود عندي على الإطلاق

أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد، أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية لكل الأمة، وأن مصطلح التطبيع غير موجود عنده على الإطلاق.

جاء ذلك في كلمة مقتضبة، اليوم الثلاثاء، خلال إشرافه بقصر قرطاج على تسليم أوراق اعتماد سفراء جدد لتونس في عدد من الدول، بحضور وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار.

وقال سعيّد مخاطبا السفراء الجدد: “رغم أن للدولة الفلسطينية سفراء.. لا تنسوا الحق الفلسطيني.. الحق المشروع.. فالقضية الفلسطينية القضية المركزية لكل الأمة ولمن يتحدث عن التطبيع أقول إن هذا المصطلح غير موجود عندي على الإطلاق”.

وأضاف أنه وفي الحالة الطبيعية يجب أن تعود فلسطين للشعب الفلسطيني ويجب أن يسترجع حقوقه في كل فلسطين وتكون فلسطين دولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف.

في غضون ذلك، قال وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، إن مبعوث الرئيس التونسي قيس السعيد، إلى الرئيس عبد المجيد تبون، أكد عدم وجود أي نية للتطبيع مع إسرائيل.

وصرح عطاف بأن مبعوث الرئيس التونسي أكد عدم وجود أي نية للتوجه نحو التطبيع مع تل أبيب.

وفي وقت سابق، شرعت لجنة الحقوق والحريات في البرلمان التونسي بدراسة مشروع قانون يطالب بتجريم التطبيع مع إسرائيل، بعد أن فشلت حكومات وبرلمانات سابقة في سن مثل هذا القانون رغم المطالب بإقراره.

موكب تسليم أوراق اعتماد سفراء جدد لتونس في عدد من الدول الشقيقة والصديقة إشراف رئيس الجمهورية قيس سعيد على موكب تولى خلاله تسليم أوراق اعتماد سفراء جدد لتونس في عدد من الدول الشقيقة والصديقة تم النشر بواسطة ‏Présidence Tunisie رئاسة الجمهورية التونسية‏ في الثلاثاء، ٢٩ أغسطس ٢٠٢٣