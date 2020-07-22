سعيّد: من يتآمر على الدولة ليس له مكان في تونس

قال رئيس المجهورية التونسية قيس سعيّد، إنه من يتآمر على الدولة ليس له مكان في تونس.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها، لكل من مقر قيادة فيلق القوات الخاصة للجيش الوطني بمنزل جميل من ولاية بنزرت ومقر وزارة الداخلية بالعاصمة.

وأفادت رئاسة الجمهورية التونسية في بيان، بأن الزيارة تأتي لتفقد التشكيلات العسكرية والأمنية والاطلاع على جاهزيتها، ومتابعة المستجدات المتعلقة بالوضع الأمني في كافة أنحاء البلاد.

ولدى حلوله بمقر القيادة اطّلع رئيس الدولة على جاهزية القوات الخاصة العسكرية، مثمنا استعدادها الدائم للدفاع عن الوطن وللتصدي بالقوة لكل من يفكر في التعدي على الدولة التونسية أو على الشرعية سواء من الداخل أو الخارج.

وجدّد سعيّد ثقته الكاملة في الجيش الوطني وفي استعداده لرد أي عدوان، مضيفا أن “تونس أمانة بأيدينا يجب المحافظة عليها كما أن الشعب التونسي ومطالبه أمانة، سنعمل على تحقيقها، وسنرد كل عدوان مهما كان مأتاه”. محتوى ذو صلة رئيس الحكومة التونسي يُقيل جميع وزراء «حركة النهضة» وبمقر وزارة الداخلية، قال رئيس الجمهورية إن الدولة التونسية قائمة ومستمرة ولن نتوانى عن تطبيق القانون على كل من يخالفه دون استثناء. وأشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت الكثير من الحسابات السياسية الضيقة، مؤكدا على وجوب العمل على ضمان كرامة التونسيين وتحقيق مطالبهم المشروعة، مضيفا أنه ليس من حق أي كان أن يتاجر بفقر المواطنين وأوضاعهم الاجتماعية من خلال تأجيج الاحتجاجات الحاصلة. وبيّن رئيس الدولة أنه لن يقبل أن تكون تونس مرتعا للإرهابيين، ولا أن يكون فيها عملاء يتآمرون مع الخارج ويهيئون الظروف للخروج عن الشرعية. وأضاف: “من يتآمر على الدولة ليس له مكان في تونس”. كما جدد الرئيس التونسي التزامه التام والدائم بالمحافظة على الشرعية وعلى القانون وبتحمل المسؤولية أمام الله والتاريخ والشعب، وفق قوله.