«سعيّد» يُؤكد تمسك بلاده بالشرعية الدولية في ليبيا

أجرى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، مكالمة هاتفية، مساء اليوم الثلاثاء، مع رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد.

وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، بأن الرئيسين تبادلا خلال المكالمة التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر، سائلين الله عز وجل أن يُعيد عليهما هذه المناسبة وعلى الشعبين والبلدين الشقيقين ليبيا وتونس بالخير واليُمن والبركات.

كما تم خلال الاتصال بحث مستجدات الأوضاع في ليبيا على وجه الخصوص والتطورات الأخيرة التي شهدتها.

وتم التطرق إلى سُبل تعزيز العلاقات الثنائية، وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد رئيس الجمهورية مجدداً تمسك تونس بالشرعية الدولية وبضرورة أن يكون الحل ليبيا ليبيا خالصا، يُعبر عن إرادة الشعب الليبي صاحب السيادة وحده لأنه هو الذي له الحق المشروع في تحديد مصيره بنفسه دون تدخل أي كان، وفق قوله.