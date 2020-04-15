«سعيّد» يُؤكد دعم بلاده لحكومة الوفاق ورفضها للتدخلات الأجنبية

تلقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا من الرئيس التونسي قيس سعيّد.

وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، بأن الاتصال تناول العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأكد الرئيس التونسي خلال المكالمة على عمق العلاقات التي تربط بين البلدين الشقيقين كما جدد التأكيد على دعم بلاده لحكومة الوفاق الوطني، الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا، وفق قوله.

وقال سعيّد إن تونس ترفض التدخلات الأجنبية في الشأن الليبي، وأنه آن لهذه التدخلات أن تتوقف ويُترك لليبيين الفرصة لحل مشاكلهم والعيش في سلام.

وأضاف الرئيس التونسي: “موقفنا واضح في دعم حكومة الوفاق الشرعية وأن أي تصريح يخالف ذلك لا يُعبر عن الموقف التونسي الرسمي، ولا يجب أن يُشوش على العلاقة المتينة والعميقة التي تجمع البلدين الشقيقين”.

وتمنى الرئيس التونسي بأن يتحقق لليبيا الأمن والاستقرار، معرباً عن ثقته في قدرة حكومة الوفاق الوطني على بسط سلطاتها على كامل الأرض الليبية.

من جانبه عبر السراج عن بالغ التقدير والامتنان لموقف تونس الداعم لحكومة الوفاق الوطني و لما أبداه الرئيس قيس سعيد من مشاعر الأخوة الصادقة، وقال إن الليبيين لن ينسوا أبدا المواقف الإيجابية للأشقاء في تونس، وأعرب عن تطلعه لتعزيز التعاون وإعادة الزخم لعلاقة الشراكة بين البلدين الشقيقين.