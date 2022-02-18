سفارات أجنبية تهنئ الليبيين بذكرى ثورة 17 فبراير

هنأت السفارة البريطانية لدى ليبيا الليبيين بالذكرى الحادية عشرة لثورة 17 فبراير معربة عن أملها في استمرار الزخم نحو الاستقرار.

وجدد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه سابادال دعمهم لليبيين بمناسبة الذكرى الـ11 لثورة 17 فبراير.

وأوضحت بعثة الاتحاد الأوروبي، أنّها تذكر بدعمها المطلق للشعب الليبي في حقه في أن يقرر مصير ليبيا التي يريدها له ولأطفاله في جو من السلام والوحدة.

وتابعت البعثة، أن الانتخابات الحرة والنزيهة، ورحيل القوات الأجنبية، سيكونان عنصرين أساسيين لضمان سيادة الشعب الليبي الكاملة على مستقبله.

ومن جانبها أكدو السفارة التركية في طرابلس في تهنئتها للليبيين بذكرى ثورة فبراير مواصلتها الوقوف إلى جانب ليبيا، وتعزيز الاستقرار في البلاد.

وذكرت سفارة كندا في ليبيا، أن الليبيون انتفضوا بحثا عن التغيير، متمنية لليبيا الوحدة والاستقرار من خلال خطاب سياسي سلمي وعملية ديمقراطية.

وتقدمت سفارة دولة قطر، بأحر التهاني لليبيا حكومة وشعبا بمناسبة حلول ذكرى فبراير، والتي سطر فيها أبناء الشعب الليبي بدمائه الزكية عهدا جديدا من الحرية والعزة.