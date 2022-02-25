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سفارات غربية تُطالب الجهات الفاعلة في ليبيا باحترام وحدة ونزاهة مؤسسة النفط

عين ليبيا | نُشر: الجمعة، 25 فبراير 2022 - 11:40 | آخر تحديث: 25 فبراير 2022 - 16:08 نُشر: الجمعة، 25 فبراير 2022 - 11:40
ليبيا
سفارات غربية تُطالب الجهات الفاعلة في ليبيا باحترام وحدة ونزاهة مؤسسة النفط
أرشيفية
سفارات غربية تطالب الجهات الفاعلة بالمحافظة على وحدة المؤسسة الوطنية للنفط

طالبت سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، الجهات الفاعلة في ليبيا باحترام وحدة ونزاهة المؤسسة الوطنية للنفط. 

وأعربت السفارات الخمس في بيان مشترك، عن تقديرها لالتزام المؤسسة الوطنية بتحسين الشفافية المالية، محذرة في الوقت نفسه من الأعمال التي تقوضها بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن.

وشددت سفارات الدول الكبرى على ضرورة تجنب مثل هذه الأعمال التي قد تشكل تهديدا لسلام ليبيا وأمنها واستقرارها، داعية إلى الحفاظ على الطبيعة غير السياسية والتقنية لها.

آخر تحديث: 25 فبراير 2022 - 16:08
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