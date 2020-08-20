سفارة الكيان الصهيوني بالإمارات تنشر فيديو وصفته بالتاريخي

تتسارع وتيرة التطبيع الكامل بين الإمارات والكيان الصهيوني، حيث دشن الجانبان الاتصالات الهاتفية المباشرة.

وفي حين توجه رئيس الموساد إلى أبو ظبي، أوضح الكيان الصهويني الأسس التي قام عليها التطبيع، وقد أعلن الجانبان الأحد الماضي، تدشين الاتصالات الهاتفية المباشرة، إذ قالت مديرة الاتصال الإستراتيجي في وزارة الخارجية الإماراتية “هند مانع العتيبة “في تغريدة على تويتر، إن وزيري خارجية الإمارات عبد الله بن زايد والكيان الصهيوني “غابي أشكنازي”دشنا خطوط الاتصال بين دولة الإمارات والكيان الصهيوني، وتبادلا التهاني، وأكدا الالتزام بتحقيق بنود معاهدة السلام بينهما”.

حيث قالت سفارة الكيان الصهيوني الافتراضية في دول الخليج، إنها فاجأت متابعيها بعدما نشرت مقطع فيديو لاتصال هاتفي بين الكيان الإسرائيلي والإمارات، والذي يعتبر الأول من نوعه في التاريخ، عقب تدشين خطوط الهاتف بينهما.

وبحسب ما نقلت وكالة “سبوتنيك”، قالت سفارة الكيان الصهيوني عبر حسابها الرسمي عبر “تويتر”: “بعد تدشين خطوط الهاتف بين إسرائيل والإمارات قررنا مفاجأة أحد متابعينا على شبكات التواصل، استمعوا للحديث العفوي بين لورينا الإسرائيلية وعلي الإماراتي”.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس الماضي، التوصل إلى اتفاق سلام وصفه بـ”التاريخي” بين الكيان الصهيوني والإمارات برعاية أمريكية، قائلا على حسابه الرسمي بـ”تويتر”: “انفراجه كبيرة اليوم! اتفاقية سلام تاريخية بين صديقينا العظيمين، الكيان الإسرائيلي والإمارات العربية المتحدة”.

بعد تدشين خطوط الهاتف بين اسرائيل والامارات قررنا مفاجئة احد متابعينا على شبكات التواصل- استمعوا للحديث العفوي بين لورينا الاسرائيلية وعلي الاماراتي. pic.twitter.com/xY8Ic2UQ7R — إسرائيل في الخليج (@IsraelintheGulf) August 19, 2020