سفارة اليابان توفر فرصة للطلاب الليبيين لاستكمال دراستهم

أعلنت سفارة اليابان في ليبيا عن “فتح باب التقديم لمنحة الحكومة اليابانية لعام 2026، التي توفر فرصة للطلاب الليبيين لاستكمال دراستهم في اليابان”.

شروط القبول:

أن يكون المتقدم ليبي الجنسية.

ألا يزيد العمر عن 35 سنة بتاريخ 1 أبريل 2026 (مواليد 2 أبريل 1991 وما بعده).

الحصول على درجة البكالوريوس بحلول أكتوبر 2025.

امتلاك الحافز والرغبة في الدراسة في اليابان.

آخر موعد للتقديم: 31 مايو 2025.

لمزيد من المعلومات وتفاصيل التقديم، يمكن زيارة الرابط: https://shorturl.at/0mHy4

هذا “وتتميز العلاقات بين اليابان وليبيا بالتعاون الثنائي في مجالات متعددة، وتربطهما علاقات دبلوماسية منذ عقود، حيث تسعى اليابان إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي مع ليبيا”.