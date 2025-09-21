سفارة ليبيا في الإمارات توضح حقيقة الأنباء حول إيقاف منح التأشيرات للمواطنين الليبيين

نفت سفارة دولة ليبيا في دولة الإمارات العربية المتحدة صحة ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية بشأن مزاعم تتعلق بـ”عزم دولة الإمارات إيقاف منح تأشيرات السياحة والعمل لمواطني ليبيا” ضمن قائمة تضم تسع دول.

وأكدت السفارة في بيان رسمي أن هذه المعلومات غير صحيحة ولم تصدر عن أي جهة رسمية إماراتية، مشيرة إلى أنها لم تتلقَّ حتى الآن أي إشعار أو تعميم رسمي من السلطات الإماراتية المختصة بوقف أو تعليق منح التأشيرات للمواطنين الليبيين.

وشددت السفارة على أن ما يتم تداوله حاليًا هو أخبار منقولة عن مصادر غير رسمية ولا تستند إلى معلومات موثوقة أو جهات حكومية معتمدة.

ودعت السفارة المواطنين الليبيين إلى تحري الدقة وعدم الانجرار وراء الشائعات، مؤكدة أهمية الاعتماد على البيانات والمعلومات الصادرة عبر القنوات الرسمية للسفارة والجهات الحكومية ذات العلاقة.