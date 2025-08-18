سفراء بريطانيا وألمانيا يطلعون على سير العمل بمفوضية الانتخابات

زار كل من سفير المملكة المتحدة وسفير جمهورية ألمانيا الاتحادية مركز العد والإحصاء بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، للاطلاع على سير عمل إدخال وتدقيق البيانات الخاصة بالاستحقاق الانتخابي.

وأكد السفيران دعم بلديهما لجهود المفوضية في إنجاح العملية الانتخابية وضمان شفافية ودقة النتائج، مثمنين الإجراءات المتخذة لتطوير المنظومة الانتخابية في ليبيا.

هذا وتشكل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا الجهة الرسمية المسؤولة عن إدارة وتنظيم جميع العمليات الانتخابية، بما في ذلك تسجيل الناخبين، وإدخال البيانات، والعد والإحصاء، وضمان نزاهة النتائج. تأتي هذه الجهود في إطار الاستحقاقات الانتخابية المتتالية التي تهدف إلى تعزيز الديمقراطية واستقرار المؤسسات الليبية.